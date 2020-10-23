صحة صلاح الدين تنشر مفارز طبية على طريق الزائرين نحو الإمامين العسكريين

2020/10/23 | 17:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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صلاح الدين ـ واع ـ فليح العبيدي

أعلنت صحة صلاح الدين، اليوم الجمعة، نشر مفارزها الطبية والصحية على طول الطريق المؤدي الى مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام.

وقال مسؤول شعبة المراكز الصحية في قطاع سامراء للرعاية الصحية عمر النصار، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "اليوم نشر أربع مفارز طبية وصحية تساندها سيارات إسعاف وعيادات متنقلة مجهزة بكافة العلاجات اللازمة، بالإضافة الى توزيع المئات من المنشورات التوعوية من قبل مفارز وحدة تعزيز الصحة وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للزائرين الكرام بذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام.

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