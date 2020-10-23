شؤون الشهداء تعلن بدء العمل في مقابر جماعية بشنكال

2020/10/23 | 17:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كوردستان بدء العمل في مقابر جماعية بقضاء شنكال.

وقال فؤاد عثمان المتحدث باسم الوزارة في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الجمعة، ان الفريق الوطني للمقابر الجماعية في العراق والذي يضم الكوادر الفنية لوزارة شؤون الشهداء في اقليم كوردستان ومؤسسة الشهداء، بالتعاون مع منظمة (ICPM) الدولية، بدأ اليوم العمل في مقابر جماعية بقضاء شنكال.

وأوضح فؤاد عثمان انه تم توزيع الفريق الى قسمين حيث بدأ القسم الاول بالعمل في المرحلة الرابعة لمقابر كوجو الجماعية، وأما الثاني بدأ العمل داخل مدينة شنكال قرب معهد سولاغ والذي تم الكشف عنها سابقا، وتضم اكثر رفات اكثر من 80 ضحية اكثرها من النساء المعمرات من قرية كوجو وقد قتلن من قبل تنظيم داعش الارهابي.

واشار الى انه وبخصوص مقابر كوجو الجماعية تم العمل من خلال 3 مراحل سابقة، حيث تم في المرحلة الاولى العمل عليها في الشهر الثالث من العام المنصرم وتم رفع رفات 31 ضحية، اما في المرحلة الثانية فتم رفع رفات اكثر من 110 ضحايا في شهر نيسان المنصرم، اما في المرحلة الثالثة والتي تم فيها فتح المقبرة في الشهر السادس، تم فيها رفع رفات 94 ضحية.

ولفت فؤاد عثمان الى انه تم الكشف عن مقبرة جديدة داخل مدينة شنكال خلال العمل في احد المشاريع الخدمية.

PUKmedia / خاص

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