اختتام دورة مشرفي مباريات دوري الكرة الممتاز

2020/10/23 | 17:44 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمتْ، امس الخميس، دورة مشرفي مباريات دوري الكرة الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ التي استمرت ليومين بمشاركة ٤٢ مشرفا من مختلف المحافظات. وحاضرَ في الدورة الخاصة بالمشرفين، المحاضر الآسيوي كاظم عودة، للحديث عن قانون كرة القدم والتعديلات الحديثة للعبة، فيما تطرق المحاضر الآسيوي، كوفند عبد الخالق مسعود، عن الجانبين الاداري والعملي، وكيفية التعامل مع أحداث المباريات، بعدها

