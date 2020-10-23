وزير الصحة يبحث مع نظيره الايطالي زيادة افق التعاون الصحي بين البلدين

2020/10/23 | 17:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]بحث وزير الصحة والبيئة حسن التميمي مع وزير الصحة الايطالي زيادة افق التعاون الصحي بين البلدين .

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