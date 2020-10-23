نائب: لن نسمح للحكومة باقتراض الاموال من اجل ارسالها لكردستان تحت ذريعة تسديد الرواتب

2020/10/23 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب منصور البعيجي، الجمعة، على

ان اغلب النواب لن يسمحو للحكومة

باقتراض الاموال وارسالها الى حكومة

اقليم كردستان متحججين بتسديد الرواتب

الى الموظفين وان الاموال ترسل الى

حكومة كردستان بدون قيد ا

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