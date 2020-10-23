بعد اتفاقيات وزيارات شملت باريس وبرلين ولندن.. رئيس الوزراء العراقي يختتم جولته الاوروبية

2020/10/23 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى

‏الكاظمي، اليوم الجمعة، العاصمة

البريطانية لندن ‏بعد اختتام زيارته

التي استمرت ثلاثة أيام.

ووفقاً للتلفزيون الرسمي، فان "رئيس

مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، غادر

العاصمة ا

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