2020/10/23 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة

الايرانية، سيما سادات لاري، اليوم

الجمعة، تسجيل 6134 إصابة جديدة بفيروس

كورونا، ووفاة 335 شخصاً اخراُ خلال

الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت لاري في موقفها الوبائي اليومي،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تسجل ارتفاعاً قياسيا ً بإعداد الوفيات والاصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تسجل ارتفاعاً قياسيا ً بإعداد الوفيات والاصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).