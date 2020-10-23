القبض على ( 197 ) متسولا في حملة للحد من الظاهرة في بغداد

2020/10/23 | 17:54 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ القت شرطة النجدة في بغداد القبض على ( 197 ) متسولا في حملة اعدتها للحد من هذه الظاهرة.وذكرت مديرية شرطة نجدة بغداد في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان مفارز مديرية نجدة بغداد التابعة لوكالة شؤون الشرطة نفذت واجبات ومهام أمنية، وإنسانية، وخدمية خلال ٢٤ ساعة الماضية، أسفرت القبض على شخصين بحوزتهما سلاح غير مرخص من قبل دوريات الكندي ضمن منطقة النهضة، و ١٩٧ متسولا، و47 مخمورا، وضبط 11 سيارة مطلوبة عليها إشارة حجز، و50 أخرى مخالفة للتعليمات، وكذالك 306 دراجات نارية ليتم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة، ودوائر المرور حسب الاختصاص./انتهى9

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