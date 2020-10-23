حكومة كردستان تبدي إستعدادا لخفض الصادرات النفطية تماشيا مع اتفاق أوبك شريطة أن تتولى بغداد دفع نفقات الإقليم

2020/10/23 | 17:54 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/أبدت حكومة إقليم كردستان، إستعدادها لخفض الصادرات النفطية تماشيا مع اتفاق منظمة أوبك شريطة أن تتولى الحكومة الإتحادية دفع نفقات الإقليم وفي مقدمتها رواتب الموظفين.وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل، في بيان، إن إنتاج الإقليم من النفط الخام لا يتجاوز 10% من إجمالي إنتاج العراق،مضيفا لا مانع لدى حكومة الإقليم من الاستمرار في إجراءات التخفيض وفق النسبة العادلة التي يتم الاتفاق عليها، على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بتأمين مستحقات الإقليم لتغطية نفقاته المالية مقابل الإيرادات النفطية التي يخسرها نتيجة خفض الإنتاج.وأوضح عادل أن الحكومة الاتحادية في بغداد خفضت المبلغ المخصص لتعويضات الموظفين من 453 مليار دينار(نحو 377 مليون دولار) إلى 320 مليار دينار (نحو 266 مليون دولار) شهريا، مردفا أن لحكومة الاتحادية لم تطلق لغاية الآن الجزء المخصص لتعويضات موظفي الإقليم لثلاثة اشهر آيار.وكان وزير النفط إحسان عبد الجبار قد قال إن إقليم كردستان ما زال لا يساهم بتخفيضات "أوبك./إنتهى

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