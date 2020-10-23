الانتخابات الامريكية : من سيفوز بايدن أم ترامب؟

2020/10/23 | 17:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

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منقذ داغر… على الرغم من إيماني الشديد أن إصلاح الأوضاع في العراق يعتمد بالدرجة الأساس على الإرادة العراقية،لكن الإنتخابات الأميركية منذ أكثر من ثلاث عقود كانت تشكل فارقاً مهماً في التأثير على الوضع العراقي بخاصة وأن الرئيس الأمريكي يمتلك صلاحيات شبه مطلقة في الشأن الخارجي.



لغاية يوم أمس كانت ألإستطلاعات الأميركية،تشير للآتي: 1.



بايدن يتقدم […]

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