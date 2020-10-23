بهذا المشروب نتجاوز

2020/10/23 | 17:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} إذا كنت ممن يعانون من اكتئاب الخريف، فقد يكون استبدال القهوة الصباحية بمشروب طبيعي طازج حلاً للمشكلة.لكن ما هو المشروب الذي ينصح بشربه لتعديل المزاج والتخلص من كآبة الخريف؟

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