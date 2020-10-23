نسبة إصابات كورونا بالأردن من الأعلى عالميا

2020/10/23 | 18:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة منير أبو هلالة الجمعة إن نسبة إصابات كورونا في الأردن لكل مليون نسمة من الأعلى عالميا وأكد أبو هلالة للمملكة عدم إدراكنا الأرقام الفعلية لتوزيع كورونا في الأردن وذلك وفق تصريح له لقناة المملكة.





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