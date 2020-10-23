مواطن “ناصري” يوجه مناشدة لإعادة “قطعة آثرية عراقية”: ظهرت بصورة للوفد الحكومي في متحف لندن

2020/10/23 | 18:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

وجه مدير متحف الناصرية، عامر عبد الرزاق، اليوم الجمعة، طلباً إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بشأن قطعة أثرية موجودة في متحف بريطانيا، ظهر الأخير واقفا أمامها اثناء زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة.

وكتب عبدالرزاق، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك” مخاطبا الكاظمي: “سيدي الرئيس هذه لعبة أور الحقيقية، في خزانة المتحف البريطاني والتي جلب متحف الناصرية نسخة مقلدة منها لتعليم الشباب عليها داخل المتحف، وأيضا لصناعتها وتثقيف الناس بها وأحياء ذلك الارث العظيم”.

واضاف مدير متحف الناصرية: “سيدي الرئيس هذا واجبي تجاه وطني ولست متفضل به أبدا لكن نريد نظرتك وعطفك الأبوي لمتحف الناصرية ودعمه فنحن نقاتل لوحدنا في خضم كل تلك التحديات والمعوقات التي نواجهها يا سيادة الرئيس”.

وفي وقت سابق، أكد مكتب رئيس مجلس الوزراء، الجمعة (23 تشرين الأول 2020)، أن بريطانيا تعتزم تسليم العراق 5 آلاف قطعة أثرية.

وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن “الكاظمي زار صباح اليوم الجمعة، المتحف البريطاني في العاصمة لندن، وذلك على هامش زيارته الحالية الى بريطانيا، واطلع على القطع الأثرية التي سيتم تسليمها الى العراق رسميا مطلع العام المقبل”.

وأضاف، أن “عدد القطع الأثرية المعدة للتسليم الى الحكومة العراقية يقدر ما يقارب خمسة آلاف قطعة من الرُقم الطينية، والتي تعد أكبر عملية لإرجاع الآثار في الوقت الحالي”.

وتابع البيان، أن “الحكومة العراقية ستستلم قطعة أثرية من لوحة سومرية حجرية كانت مهربة، وتمكن العراق مؤخرا من استعادتها”.

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