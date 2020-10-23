برلمانيون: عدد الدوائر الانتخابية في عموم العراق 83 دائرة

2020/10/23 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد برلمانيون حسم عدد الدوائر الانتخابية بعموم العراق بثلاث وثمانين دائرة، مشيرين إلى وجود بعض النقاط الخلافية فيما يخص بغداد وكركوك ونينوى.

نواب وسياسيون أكدوا أن الدعوات الرامية من بعض الكتل الى تأجيل الانتخابات الى عام الفين واثنين وعشرين غير منطقية ولا يمكن السماح بها مطلقا ويجب إجراء الانتخابات المبكرة لضمان الخروج من أزمات البلاد.

هذا ورجح برلمانيون تشكيل ائتلافات سياسية بين الكتل والأحزاب بهدف الحصول على عدد أكبر من الأصوات خلال الانتخابات، كون قانون الانتخابات الجديد وخاصة الدوائر المتعددة سيفرض على الأحزاب ان تأتلف مع كتل سياسية أخرى سيما الكبيرة منها لضمان عدم الخسارة وذهاب المقاعد الى الكتل المنافسة.

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