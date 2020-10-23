الدفاع المدني تعلن اخماد حريق نشب في معمل للنجارة جنوبي بغداد

2020/10/23 | 18:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكن الدفاع المدني، الجمعة، من اخماد حريق نشب في معمل للنجارة جنوبي العاصمة بغداد. وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “تمكنت فرق الدفاع المدني في بغداد الكرخ من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن ومعمل للخشب داخل سوق النجارين في منطقة السيدية جنوب بغداد”. واضاف، “حيث بذلت …

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