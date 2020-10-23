القانونية النيابية تنفي تأجيل الانتخابات وتؤكد إجراءها في الموعد المحدَّد

2020/10/23 | 18:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع- نصار الحاج

نفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، تأجيل الانتخابات، فيما أكدت إجراءها في الموعد المحدد.

وقال عضو اللجنة النائب حسن فدعم لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "لم يطرح موضوع تأجيل الانتخابات، لا في مجلس النواب، ولا في اللجنة القانونية، ولا في اجتماعات القوى السياسية"، لافتاً إلى أن "جميع الاجتماعات التي حضرها، سواء أكانت مع القوى السياسية أو اللجنة القانونية أو في مجلس النواب، تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الذي حددته الحكومة، وضرورة بذل الاستعدادات الكافية لإنجاح هذه المهمة".

وأضاف فدعم أن "إجراء الانتخابات مهمة أساسية ستخرج العراق من أزمته، وتعيد ثقة الشعب في العملية السياسية، وهذا كله ضرورة ولم يطرح خلاف ذلك، وأن من يصرح بهذا الأمر فهو بعيد عن الواقع"، مبيناً أن "مجلس النواب ينتظر الموقف النهائي للحكومة والمفوضية بإكمال استعداداتهما اللوجستية، وأيضا إكمال مجلس النواب للدوائر الانتخابية من أجل إكمال قانون الانتخابات ،والذهاب باتجاه الانتخابات المبكرة".

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