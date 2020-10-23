2020/10/23 | 18:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسو هورمي فى مثل هذا اليوم 23 أكتوبر من عام 2008، رحل عن عالمنا الكاتب والمربي “طارق شكري” وهو في اوج شبابه وقمة عطائه الثقافي والتنويري، ويعتبر رحيله المبكر خسارة كبيرة للثقافة الكردية بشكل عام وللكتابة بالشأن الايزيدي على وجه الخصوص، كان الفقيد متميزا بالاتزان في مواقفه وافكاره وصادقا لمبادئه ومحبا لاصدقائه ومخلصا لطلبته، يمتلك …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذكرى الثانية عشر لرحيل الكاتب طارق شكري) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذكرى الثانية عشر لرحيل الكاتب طارق شكري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).