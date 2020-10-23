2020/10/23 | 18:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اندلع حريق داخل مجمع للبتروكيماويات في ميناء الخميني، جنوب غربي إيران، الجمعة، قبل أن تتمكن الطوارئ من السيطرة على الموقف، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية.



وقال رئيس إدارة الصحة والسلامة في منظمة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالبتروكيماويات في الميناء، إن الحريق تحت السيطرة حاليا، وتعمل فرق الإطفاء والتشغيل على إخماده بدعم من المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات.

وأكد المسؤول أنه لم تقع أي اصابات جراء الحريق، الذي نشب في تمام الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة فارس الايرانية.

وفي ذات السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن الإذاعة الإيرانية قولها إن، انفجارا تسبب في اندلاع الحريق الذي نشب بوحدة للعطريات في مجمع البتروكيمياويات.

وقالت الإذاعة إن رجال الإطفاء من المجمع بجانب فرق الإطفاء المحلية استجابوا لاحتواء الحريق ولم تقع إصابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباه بوقوع انفجار.. حريق يلتهم مجمعاً للبتروكيمياويات جنوب غربي إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباه بوقوع انفجار.. حريق يلتهم مجمعاً للبتروكيمياويات جنوب غربي إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).