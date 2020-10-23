2020/10/23 | 18:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الجمعة أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس الأميركي نيته رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يبلغ الكونغرس عزمه رفع السودان من قائمة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يبلغ الكونغرس عزمه رفع السودان من قائمة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).