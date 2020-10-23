القبض على ٨ متهمين في البصرة والمثنى بقضايا مختلفة

2020/10/23 | 18:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، القبض على 8 متهمين في محافظتي البصرة والمثنى بقضايا مختلفة.

وقالت الوكالة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تم اعتقال ثلاثة متهمين مطلوبين للقضاء لترويجهم مواد مخدرة في محافظة البصرة”.

واضاف البيان، “كما القى قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على احد مروجي المواد المخدرة في البصرة”.

وتابع ان “شعبة اجرام الخضر القت القبض على اربعة متهمين مطلوبين بمواد قانونية في محافظة المثنى”.

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