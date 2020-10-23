كورونا يتفشى بطريقة

2020/10/23 | 18:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المستشار العلمي للحكومة الفرنسية،

آرنو فونتانيه، الجمعة، إن فيروس

كورونا المستجد ينتشر بسرعة أكبر مما

كان عليه خلال تفشي المرض للمرة الأولى

في الربيع، في واحد من أشد التحذيرات

حتى الآن من نطاق انت

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