القوات البحرية المصرية تنقذ مركبا يرفع العلم التركي في عمق البحر المتوسط

2020/10/23 | 18:25 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ انقذت القوات البحرية المصرية أحد المراكب التي ترفع العلم التركي في عمق البحر الأبيض المتوسط بعد إصداره إشارة إستغاثة الساعة الثانية عشر ظهر أمس تفيد بحدوث عطل فني مفاجىء به على بعد 270 كم شمال مدينة سيدى براني.وقالت القوات المسلحة - في بيان اليوم الجمعة : إنه على الفور صدرت الأوامر بدفع الفرقاطة المصرية "الظافر" لموقع الحدث، وتم نقل جميع الركاب على متن الفرقاطة بإجمالي 57 شخصا (48 رجلا - 6 سيدات - 3 أطفال) من جنسيات مختلفة (31 عراقيا - 23 إيرانيا - تركيين اثنين - مصري) مع سحب المركب العاطلة ورسوها صباح اليوم على رصيف قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب.واضاف انه تم تقديم العلاج الطبي اللازم وكافة الإحتياجات الإدارية لجميع الركاب وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بواسطة السلطات المختصة.على صعيد متصل اجرى سفير العراق لدى مصر احمد نايف الدليمي اتصالات مع السلطات المصرية المعنية بهدف تقديم التسهيلات للمواطنين العراقيين الذين تم اجلاؤهم من المركب/انتهى9

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