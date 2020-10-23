المنافذ الحدودية تعلن إيقاف هدر اكثر من 49 مليون دينار في ميناء أم قصر

2020/10/23 | 18:25 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، إيقاف هدر أكثر من 49 مليون دينار في ميناء أم قصر بالبصرة .وأوضحت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان مفارز الهيئة تمكنت من إيقاف هدر في المال العام بلغ أكثر من 49 مليون دينار في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي"، لافتة إلى أنه "تم ضبط عدة حاويات في نقطة البحث والتحري تحمل مواد متنوعة، وبعد التدقيق والتفتيش تبين وجود فرق في وزن البضاعة عكس ما مصرح به في التصاريح الجمركية" .



وأضاف البيان تم تشكيل لجنة ،واحتسبت فرق وزن (660)طناً ،وتم استيفاء فرق الوزن بمبلغ قدره 49080 مليون دينار ،وهذا يعدّ مخالفة جمركية"، مشيراً إلى أنه " تمت إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"./انتهى9

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