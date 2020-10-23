2020/10/23 | 18:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ كشفت أحمد العنزي زوج الفاشينستا الكويتية ​سارة الكندري​ ، تفاصيل القبض على زوجته بعد نشرها فيديو مخالف للآداب العامة.



وقال العنزي في فيديو له: “أنا وسارة كنا في البيت وجاءنا استدعاء بالنيابة، وبعد أن ذهبنا لهم أبلغونا أن هناك سيدة قدمت شكوى ضد سارة، وأخذوا منا معلومات وطلبوا منا الرحيل، وبعد ذلك […]

التدوينة فيديو..



“بعد حبسها بتهمة فاضحة” زوج الفاشينيستا سارة الكندري يهدد بالانتحار ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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