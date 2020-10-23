صحة الرصافة تعلن تفاصيل اصابات كورونا المسجلة اليوم

2020/10/23 | 18:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي عن تسجيل 504 اصابات جديدة بفيروس كورونا، من بينها 214 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي الفعال. وقال الساعدي في بيان نشرته دائرة الصحة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 504 اصابات جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي: 214 …

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