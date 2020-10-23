كورونا.. تطور جديد في إصابة أشرف حكيمي

2020/10/23 | 18:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، سلبية المسحة التي أجراها المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن للفريق، بعدما ثبت إصابته بفيروس كورونا.

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