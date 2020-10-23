تركيا تنفذ عملية استخبارية في شمال العراق وتعتقل الهدف

2020/10/23 | 18:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت تركيا أنها جلبت من العراق، عنصراً من حزب العمال الكردستاني، شارك بهجوم قبل أربع سنوات.

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