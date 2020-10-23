التجارة تصدر توضيحاً بشأن سعر البطاقة الوقودية

2020/10/23 | 18:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اكدت وزارة التجارة، الجمعة، ان “البطاقة الوقودية” التي توزع عن طريق وكلاء التموين، جاءت بناءً على تنسيق مع وزارة النفط لكونها الجهة المسؤولة عن اصدار هذه البطاقة للمواطنين والمخصصة لمادة النفط الابيض. وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “مبلغ الاستيفاء حددته وزارة النفط بـ(2000) دينار عراقي فقط لا غيرها …

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