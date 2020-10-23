ملاحظات على ملاحظات السيد رائد فهمي - فلاح علوان

2020/10/23 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_علوان نشر السيد رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي مقالا بعنوان:ملاحظات بشأن قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، على موقع الحوار المتمدن والموجود على الرابط: https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694867تبدأ الملاحظات على النحو التالي: "وتتمثل المبررات الأ ......





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