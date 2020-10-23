زمن موناليزا الحزينة: بقية الفصل الرابع عشر - دلور ميقري

2020/10/23 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 4أساس الأحداث الدامية، التي هزّت البلد في صيف العام 1953، تحدد بالانتخابات البرلمانية.



إذ سبقها مراسيمٌ بحل الأحزاب جميعاً، باستثناء القومي الاجتماعي؛ وكان شقيق الديكتاتور، " صلاح "، من منتسبيه.



هذا الشقيق، وكان ضابطاً برتبة نقيب، كان بطلَ حادثةٍ ألقت الضوءَ على مسلك الديكتاتور، المتسم بالنزاهة والاستقامة.



ففي أحد الأيام، شاء النقيبُ أن يدخل إلى مقر قيادة الأركان لمقابلة شقيقه.



الأوامر، كا ......





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