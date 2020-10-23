الكاظمي يعود الى أرض الوطن بعد اختتام جولته الأوروبية

2020/10/23 | 18:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التاريخ والهوية الجمالية دراسة معمقة لمفهوم الهوية الجمالية

صدر بشكل متزامن عن داري الفنون والآداب العراقية ودار آفاق المصرية كتاب التاريخ والهوية الجمالية للدكتور محمد كريم الساعدي استاذ فلسفة الجمال في كلية التربية الأساسية بجامعة ميسان.

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