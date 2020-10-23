البغداديون يفجعون بحادثة الطفلين الغارقيـن ..وعراقيون يطالبون بحماية النسيج الاسري وردع الممارسات غير الانسانيـة

2020/10/23 | 18:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]يـوسف سلـمان : فجعت الاوساط الشعبية بحادثة اليمـة هزت العوائل العراقيـة مطلع الاسبوع الحالي ، حيث استيقظ البغداديون على وقع جريمة قيام امرأة عشرينية برمي طفليها من اعلى جسر الائمة في نهر دجلـة

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