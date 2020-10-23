إيران تسجل الحصيلة الوبائية اليومية الأعلى منذ بداية ’الجائحة’

2020/10/23 | 18:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إيران خلال 24 ساعة عتبة الستة آلاف حالة، وذلك لأول مرة منذ بداية الجائحة.



وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة (23 تشرين الاول 2020)، عن 6134 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، مقابل 5471 إصابة في اليوم السابق، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 556891، بينها 446685 حالة شفاء و4933 مريضا في حالة حرجة يخضعون للعناية المركزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في إيران خلال آخر 24 ساعة بواقع 335 حالة جديدة (مقابل 304 وفيات أمس) وبلغت 31985 حالة.

وأجري في إيران حتى اليوم أكثر من 4.65 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، ولا تزال كافة أقاليم البلاد الـ31 في وضع صحي خطير 27 منها وعلى رأسها طهران في وضع وبائي خطر.

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