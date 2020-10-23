عودة سعد الحريري... المُدهشة!

2020/10/23 | 18:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطبقة السياسية اللبنانية سجّلت نقطة مهمة لمصلحتها، بعودة الحريري، ولكن هذا لا يعني أنّ "الأكثرية الشعبية" التي خرجت، قبل سنة، إلى الشارع قد "انتهت"، فهي، في لحظة لا يُدركها أحد ولسبب لا يتوقعه أحد، قد تعود أقوى ممّا كانت، لأنّ جمرها لا يزال متّقدا تحت الرماد

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