نائب يدعو الحكومة الى تقديم استقالتها

2020/10/23 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب عن تحالف عراقيون ستار الجابري، اليوم الجمعة، الحكومة الى تحمل مسؤوليتها او الاعتذار عن التكليف وتقديم استقالتها، مشيرا الى ان سياسة الاقتراض سوف تضع الشعب العراقي تحت ضغط الفقر لخمسة سنوات وعلى الجميع رفضها.

وقال الجابري في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ورقة الاصلاح عرجاء وسياسة الاقتراض سوف تضع الشعب العراقي تحت ضغط الفقر لخمسة سنوات”.

ودعا الجابري، الجميع “لرفضها وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها او تعتذر عن التكليف بتقديم استقالتها”.

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