إسرائيل والسودان يتفقان على تطبيع العلاقات

2020/10/23 | 18:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك بأن الخرطوم وتل أبيب توصلتا إلى اتفاق على تطبيع العلاقات بينهما.

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