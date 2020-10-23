الكاظمي يصل بغداد

2020/10/23 | 18:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الجمعة، العاصمة بغداد بعد اختتام

جولته الأوربية التي بدأها الاحد

الماضي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء،

في بيان مقتضب تلقت وكالة نون الخبرية،

نسخة منه، ان "ر

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