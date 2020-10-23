لأول مرة.. أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

2020/10/23 | 18:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في

روسيا بوتائر متصاعدة غير مسبوقة، حيث

سجلت السلطات الصحية خلال آخر 24 ساعة،

لأول مرة منذ بداية الجائحة، أكثر من 17

إصابة جديدة بالوباء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة

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