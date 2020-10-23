العامري وشيخ جنكي يؤكدان ضرورة التنسيق بين الفتح والاتحاد الكردستاني

2020/10/23 | 19:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، اليوم الجمعة، على ضرورة التنسيق بين الفتح والاتحاد الكردستاني.

وقال مكتب العامري في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “العامري استقبل، اليوم، لاهور شيخ جنكي”، مبينا ان “الجانبين بحثا المستجدات الراهنة والاوضاع العامة في البلاد وضرورة التنسيق بين الجانبين من اجل خلق مناخ وطني ينعكس بالايجاب على جميع الملفات السياسية والامنية”.

واضاف، انه “تم التأكيد على ضرورة زيادة التنسيق وتقوية اطر التواصل بين تحالف الفتح والاتحاد الوطني الكردستاني”.

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