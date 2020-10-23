الكاظمي يعود الى بغداد بعد اختتام جولته الأوربية

2020/10/23 | 19:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، الى بغداد، بعد اختتام جولته الأوربية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الكاظمي يعود الى أرض الوطن، بعد اختتام جولته الأوربية التي شملت فرنسا والمانيا وبريطانيا”.

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