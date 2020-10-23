2020/10/23 | 19:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ إنطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الرابعة، على ساحل البحر الأحمر، منذ قليل، بحضور عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي والعالم ، وسط إجراءات وقائية مشددة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وكعادة كل دورة من مهرجان الجونة السينمائي، يقدم المهرجان هدية لضيوفه، وهي عبارة عن حقيبة خاصة تحتوي على بعض […]

التدوينة صور..



تحت شعار “نجوم فى السماء”..



رجاء الجداوي وشويكار هدية مهرجان الجونة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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