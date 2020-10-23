كورونا “يخنق” مستشفيات دولة بأعداد المصابين في يوم واحد… حصيلة غير معهودة

2020/10/23 | 19:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

تجاوز عدد إصابات كورونا اليومي في الولايات المتحدة، الأربعاء، 1100 حالة، في حصيلة هى الأعلى في البلاد منذ أكثر من شهر، حسب إحصائية جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وفيما سجلت عدة ولايات أرقاما قياسية بعدد الإصابات، طلبت أخرى مساعدة الحرس الوطني، حسب تقرير لـ سي أن أن.

وخلال هذا الأسبوع سجلت 31 ولاية زيادة في عدد الإصابات بكوفيد-19، بمعدل عشرة في المئة، مقارنة بالأسبوع الماضي.



وفيما اعتبر مسؤولو الصحة أن ولاية أوهايو هي الوحيدة التي تسير في الاتجاه الصحيح لجهة احتواء المرض، ظلت الأوضاع في الولايات الثمانية عشرة المتبقية مستقرة، حسب التقرير.

ولاية فلوريدا، التي أعادت فتح عديد من الشركات مؤخرا بكامل طاقتها، ولكن بدون فرض إجراءات وقاية، أبلغت عن أعلى زيادة يومية للحالات الجديدة في أكثر من شهرين قدرت بـ 5557 حالة، الخميس، فيما ارتفع عدد ضحايا المرض على مستوى الولاية إلى 16470 حالة وفاة.

وقال حاكم ولاية يوتا غاري هربرت، الخميس، لـ سي أن أن، إن ما يثير القلق ليس فقط العدد المتزايد للحالات الجديدة، إنما أيضا الأعداد المتزايدة للوفيات ودخول المستشفيات، وأضاف “المستشفيات بدأت تمتلئ”.

وزارة الصحة في نورث داكوتا قالت إنها قررت الاستعانة بالحرس الوطني في الجهود التي تبذلها لاحتواء “الارتفاع الحاد”، في حالات الإصابة بالولاية.

وكان خبراء الصحة في الولايات المتحدة قد حذروا من شتاء وخريف كارثيين حيث توقعوا ارتفاع ضحايا المرض بنحو 80 في المئة بحلول فبراير القادم، وناشدوا المواطنين اتباع إجراءات الوقاية الصادرة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بقدر الإمكان، لتجنب الإصابة بالمرض، ونقل العدوى إلى آخرين.

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