2020/10/23 | 19:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التاريخ والهوية الجمالية دراسة معمقة لمفهوم الهوية الجمالية

صدر بشكل متزامن عن داري الفنون والآداب العراقية ودار آفاق المصرية كتاب التاريخ والهوية الجمالية للدكتور محمد كريم الساعدي استاذ فلسفة الجمال في كلية التربية الأساسية بجامعة ميسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يؤكد أهمية مساهمة بريطانيا في دعم خطة إعمار المناطق المحررة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يؤكد أهمية مساهمة بريطانيا في دعم خطة إعمار المناطق المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).