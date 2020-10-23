هكذا يقولون !!!!!! - منصور الريكان

2020/10/23 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان هكذا يقولونْ ،،،،،،،إن الفواخت لا تخونْوالبلبل التعبان يهجع في السجونْوالقمل ينهض من ركام في الظلامْوالغابرون يعلقون خرائباً ويهاجرونْعمق الخيامْوالعشق مخمور حزينْغيم يدوس مواجع الأحلام يغزو الذاكرةْملَّ البكاء ويلثم ضحكة جرباء قادتنا الرذيلةْصور بديلةْ ،،،،،،والسيف ذئب يافع غاوى ابن آوى والكلابْ ومن الشعابْيمتد خوفاً بربري لراقصينْوانتشاءاً خلف ......





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