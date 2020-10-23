#محمد_السعدي حمى التطبيع ولسان العرب .قبل أن نلقي لمحة واقعية على محنة التطبيع والموقف العربي المتداعي منها ، والتطور السريع على مستوى العلاقات العربية / الاسرائيلية ، وبات الاعلان عنها بلا تردد وبدون وجل ، بل جزء من إستراتيجية بعيدة المدى ، رغم أنها طبخت على نار هادئة.
نتوقف عند مفهوم التطبيع وهو مصطلح سياسي مفاده طبيعية العلاقات بين الشعوب والدول من خلال أتفاقات وعقود ومشاركات ثقافية وفنية .
التطبيع ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حمى التطبيع ولسان العرب . - محمد السعدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حمى التطبيع ولسان العرب . - محمد السعدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).