الاتحاد العراقي يتعاقد مع شركة امبرو البريطانية لتجهيز المنتخبات الوطنية

2020/10/23 | 19:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ -تعاقدت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم مع شركة “امبرو” البريطانية للتجهيزات الرياضية.



“امبرو” اقتحمت السوق العراقي بعدما تعاقد معها نادي نفط ميسان الرياضي في التاسع والعشرين من ايلول الماضي.



وستعلن التطبيعية عن عقدها مع الشركة البريطانية خلال المؤتمر التسويقي والذي سيعقد بعد قليل على قاعة المحطة وسط العاصمة بغداد.



وكانت شركة “جيفوفا” هي […]

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