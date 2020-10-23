وزير التخطيط يبدأ من الديوانية بجولة ’تحسين خدمات وأداء المحافظات’

2020/10/23 | 19:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اختتم وفد حكومي رفيع من وزارة التخطيط برئاسة الوزير خالد بتال النجم، الجمعة، زيارة الى الديوانية للوقوف على واقع المحافظة الخدمي.



وبحسب بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه (23 تشرين الاول 2020)، فان "الزيارة جاءت للوقوف على التحديات التي تواجه اداء الحكومة المحلية هناك، ووضع المعالجات الممكنة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية".

وقال الوزير ان "زيارتنا الى محافظة الديوانية تأتي في اطار مهام اللجنة الحكومية المشكّلة لتشخيص مكامن الخلل التي تعيق عمل المحافظات والمحافظين بطريقة علمية ومدروسة".

وترأس النجم بحسب البيان، "اجتماعا موسعا، ضم المحافظ زهير الشعلان واعضاء الحكومة المحلية ومديري الدوائر ورؤساء الجامعات وقائد العمليات، حيث اكد الوزير ان هذا التواصل يعد الاول من نوعه بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ويهدف الى تحسين مستوى اداء المحافظات، وصولا لتقديم افضل الخدمات للمواطنين، في مختلف المجالات".

واوضح، ان "اللجنة ستواصل عملها في (15) لمتابعة المشاريع الاستثمارية والخدمية المقدمة للمواطن وما يتعلق بعمل الاجهزة الامنية وكذلك النزاهة وملفاد الفساد".

واستمع الوزير، الى "المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المحافظة والتي تم طرحها من قبل مديري الدوائر والاقضية والنواحي والجهات الاخرى المشاركة في الاجتماع".

من جانب اخر التقى النجم "بأعضاء مجلس النواب عن محافظة الديوانية، كما التقى شيوخ ووجهاء العشائر والاتحادات والجمعيات والنقابات والفعايات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة".

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