ترامب: السلام بين السودان وإسرائيل تم بدون قطرة دم

2020/10/23 | 19:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، إن اتفاق السلام بين السودان وإسرائيل تم من دون "قطرة دم في الرمال".

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