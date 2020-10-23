كورونا في إيطاليا.. الإصابات اليومية تتخطى لأول مرة الـ19 ألفا

2020/10/23 | 19:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في قفزة حادة وغير مسبوقة ثالثة على

التوالي، أعلنت السلطات الصحية

الإيطالية اليوم الجمعة عن أكثر من 19

ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة الإيطالية أعلنت عن

تسجي

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