2020/10/23 | 19:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الجمعة، أن العدد الفعلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ بداية الوباء، بلغ 3 ملايين مصاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسبانيا تكشف عن رقم مضاعف لاصابات كورونا المعلنة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسبانيا تكشف عن رقم مضاعف لاصابات كورونا المعلنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).